Россиянам рассказали о способах избежать потери денег в банке

Генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова предупредила россиян, что в некоторых случаях можно потерять деньги в банке. О том, как этого избежать, она рассказала агентству «Прайм».

По словам специалиста, лишиться средств можно в случаях, когда банк лишится лицензии, а вклад не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 миллиона рублей. Также граждане рискуют потерять деньги, если ставки по депозиту не покрывают инфляцию. Чтобы этого не произошло, Ускова советует не держать накопления в одной финансовой организации, а распределять их по разным банкам.

Помимо этого эксперт призвала не забывать об осмотрительности, не сообщать никому данные банковской карты и 3-D Secure коды, а также по возможности всегда использовать двойную аутентификацию.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новых способах обмана со стороны банков во время кризиса. Так, размер штрафов зачастую превышает ограничения, установленные законом о потребительском кредите. Кроме того, назначаются комиссии, не прописанные в условиях договора, например, за сам факт просроченного взноса или за обслуживание проблемной задолженности.