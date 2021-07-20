Россиян подтолкнут к покупке электромобилей

Минпромторг собирается подтолкнуть россиян к покупке электромобилей через специальный механизм стимулирования спроса, рассказал в интервью «Российской газете» глава ведомства Денис Мантуров.

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Среди мер поддержки покупателей электромобилей льготные кредиты и лизинг. Запустить их планируется в 2022 году и впоследствии распространить на машины с водородными двигателями. «Это в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую мы разработали и внесли в правительство совместно с Минэкономразвития», — отметил Мантуров.

Производители экологичного транспорта уже получают поддержку от государства в виде субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В нынешнем году будет запущена программа, по условиям которой производителям автокомпонентов для экологичных машин будут компенсировать до 40 процентов затрат.

При этом в России в обозримом будущем не будет вводиться запрет на использование и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, как это делают власти Евросоюза. «Нет, мы не будем использовать запреты, а будем стимулировать покупку экотранспорта и расширять инфраструктуру под него, как уже делали раньше», — заключил министр.