В Петербурге бездомных устроят на работу в кафе

В Санкт-Петербурге откроют кафе, в котором будут работать бездомные. Об этом написал директор Ночлежки Григорий Свердлин на своей странице в Facebook.

По словам Свердлина, такое явление называется транзитное трудоустройство. «Жильцы наших реабилитационных приютов будут проходить 3-4 месяца стажировку в кафе - работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться уже с опытом работы в другие заведения. и на их место будут заступать следующие», — рассказал он.

Свердлин добавил, что таким образом в год новую профессию получат 15-20 человек, что поможет им вернуться к обычной жизни. Прибыль пойдет на работу приютов. На данный момент «Ночлежка» ищет помещение, в котором можно разместить кафе, а также шеф-повара и человека, который сможет управлять проектом. Кроме того, Свердлин объявил конкурс на лучшее название для заведения.

