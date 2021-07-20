Правозащитник ответил на сообщения о бунте в СИЗО «Кресты»

В следственном изоляторе «Кресты» Санкт-Петербурга заключенные массово смотрели футбол, а потом «что-то жгли». Об этом РБК заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Александр Холодов.

Так он оценил информацию о попытке замаскировать бунт заключенных под просмотр футбола в ночь на 12 июля. «Во время матча заключенные что-то жгли, что-то бросали, но спички не запрещены, поскольку в тюрьмах разрешено курить. Да, похулиганили немножко, но к счастью, без последствий. Что-то жечь, естественно, не разрешали, но у кого-то привычки остались, жечь фаеры», — сказал правозащитник. Он отметил, что в «Крестах» нет централизованной антенны, поэтому заключенные смотрели футбол все вместе с разрешения руководства изолятора.

Холодов также рассказал, что в тот же день произошла конфликтная ситуация из-за выломанной форточки в одной из камер. Изнывающие от жары заключенные сломали оконную секцию и отказались ставить ее на место. «Вынуждены были вызвать бригаду, которая с применением физической силы их перевела в карцер <...> Это два разных случая, но да — произошли в один день, да — произошли в одном "Кресте"», — сказал он.

Ранее члены ОНК сообщали, что в «Крестах» был бунт. Издание Znak писало, что после того, как арестанты узнали об из-за избиении сокамерников, заключенные начали кричать, стучать и выкидывать горящие предметы из окон. Сейчас форточки во многих камерах сняты. Арестантам разрешили убрать их около недели назад. Позднее правозащитники проверили около 90 камер, и в спецблоке нашли двоих заключенных с телесными повреждениями.