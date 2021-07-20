Российские танкисты совершили марш на границе с Афганистаном

В Таджикистане танкисты российской 201-й военной базы совершили марш на полигон Харб-Майдон неподалеку от границы с Афганистаном. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Экипажи танков Т-72 отработали тактические маневры в рамках предстоящих военных учений.

По прибытии на полигон военнослужащие начали обустраивать пункты управления, проводить инженерное оборудование огневых позиций и укрытий для техники.

Ранее командование Вооруженных сил России анонсировало совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном. С 5 по 10 августа они будут проходить на том же самом полигоне. По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, в ходе них отработают разгром отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.