Песков перенаправил вопрос о почти 30 миллионах переболевших COVID-19 в оперштаб

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о статье про почти 30 миллионов переболевших COVID-19 в России в оперативный штаб. Об этом сообщает ТАСС.

«Это вопрос в штаб к вице-премьеру Татьяне Голиковой», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в ряде СМИ публикации, в которых говорилось, что в реестре Министерства здравоохранения о заболевших новой коронавирусной инфекцией уже более 29 миллионов записей.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на вторник, 20 июля, с начала пандемии в России зарегистрировано 6 006 536 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.