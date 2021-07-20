Врач рассказал о 90 процентах поражения легких у заболевших COVID-19 детей

За последний год в реанимацию стали чаще попадать дети с тяжелой формой COVID-19. Среди них оказываются изначально здоровые пациенты с 90-процентным поражением легких. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы в Санкт-Петербурге Валентин Есиков, слова которого передает «Петербургский дневник».

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«В моей реанимации 16 коек, семь из них постоянно развернуты под COVID-19, все постоянно заняты. Недавно из семи пациентов пять лежали на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции легких). В основном, конечно, это коронавирус в чистом виде, пневмонии. Но есть и дети с гастроэнтеритами и COVID-19, хирургической патологией и COVID-19», — подчеркнул врач.

Он добавил, что теперь дети переносят инфекцию гораздо тяжелее. В настоящее время медики смотрят, какой синдром является ведущим и после этого решают, что нужно для этого предпринять. По словам Есикова, возраст лежащих на ИВЛ детей разный — от 1,5 до 17 лет.

«Лежат дети с 90 процентами поражения легочной ткани с подтвержденным КТ (компьютерной томографией), они все требуют интенсивной терапии. Но есть и пациенты с ожирением, генетическими заболеваниями, например, много с синдромом Дауна, есть дети с органической патологией головного мозга», — уточнил медик.

В 90 процентах случаев после ИВЛ наблюдается летальный исход, заключил реаниматолог.

Ранее российский врач, главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина заявила, что течение коронавируса у детей проходит легче, потому что у них снижена выработка активных веществ в иммунной системе и плотность рецепторов, к которым присоединяется вирус.