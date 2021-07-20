Сотрудница Мариинского театра предстанет перед судом по делу о взятке

В Петербурге перед судом предстанет сотрудница Мариинского театра Инесса Алмазова, обвиняемая во взяточничестве. Об этом сообщает издание «Фонтанка» с ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

В отношении исполняющей обязанности заведующей художественно-производственным комбинатом Мариинского театра Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, Алмазова, используя свое служебное положение, предложила продающей оборудование для раскройки тканей компании помочь с заключением договора. Женщина гарантировала постоянную поставку машин в театр за взятку в один миллион 200 тысяч рублей. Позднее она увеличила сумму до 1 миллиона 600 тысяч рублей. После сделки Алмазова вывела средства через фиктивные договоры с частным предпринимателем.

В настоящее время материалы дела переданы в суд.

За взятки в крупном размере женщине грозит до 15 лет лишения свободы.