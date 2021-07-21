Хорватия обязала российских туристов сдавать тест на COVID-19

Хорватия обязала туристов, въезжающих в страну из России, Великобритании и Кипра, предоставить отрицательный тест на COVID-19. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале хорватского института общественного здоровья.

Как сказано в сообщении, такая мера была введена из-за «ухудшения эпидемиологической ситуации» в указанных странах. Тест должен быть предъявлен вне зависимости от наличия прививки или антител после коронавируса. Требование вступит в силу 26 июля.

В случае экспресс-теста на антиген справка должна быть предоставлена в течение 48 часов или в течение 72 часов, если было проведено ПЦР-тестирование.

Ранее Хорватия ввела обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии.

29 июня власти Турции временно закрыли авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Турецкие граждане, которые в них бывали и вернулись в Турцию, будут обязаны предоставить недавно сделанный отрицательный ПЦР-тест и отправятся на двухнедельный карантин.