Российская делегация захотела покинуть форум ОБСЕ из-за «лживой риторики» Украины

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов захотел покинуть форум из-за «лживой риторики» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах (...) используются представителями Украины на ФСОБ как "ширма" для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих», — заявил Гаврилов и добавил, что осуждает кровопролитную операцию Киева против населения Донбасса.

По его словам, если делегация Украины продолжит лгать, то профессионального обсуждения не получится, а «еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации».