Блогерша солгала о раке и была оштрафована на 22 миллиона рублей

Блогерша Белль Гибсон (Belle Gibson) из Австралии солгала о том, что больна раком, чтобы привлечь внимание к разработанной ею диете. Как сообщает Mirror, после того, как правда раскрылась, девушку оштрафовали.

История австралийки легла в основу документального фильма «Би-би-си». В 2014 году она выпустила книгу The Whole Pantry с рецептами 100 полезных блюд, которые якобы помогают в борьбе с раком. В предисловии Гибсон также придумала, что злокачественную опухоль у нее обнаружили после того, как она сделала прививку. Женщина отметила, что благодаря разработанной ею диете болезнь якобы удалось остановить. Тогда же она начала активно вести социальные сети, где делилась подробностями личной жизни.

Позднее в одном из интервью Гибсон сообщила, что перенесла операцию на сердце и едва не умерла. Однако не все пользователи поверили девушке. Они обратили внимание, что на ее теле нет шрама, который должен был остаться после хирургического вмешательства. После волны критики в социальных сетях девушка все же решила раскрыть о себе правду. Австралийка заявила, что пошла на обман, потому что в детстве ее бросила мать. Тем не менее суд приговорил девушку к штрафу в размере 410 тысяч австралийских долларов (около 22 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что победительница американского конкурса красоты Miss Pennsylvania Брэнди Уивер-Гэйтс (Brandi Weaver-Gates) попала в тюрьму после того, как солгала, что больна раком, и объявила о сборе пожертвований на борьбу с выдуманным недугом. Тогда пользователи сети перечислили ей более 30 тысяч долларов.