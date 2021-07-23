Мужчина 33 года ждал рассмотрения жалобы в суде и умер перед заседанием

108-летний житель Индии 33 года ждал рассмотрения своей жалобы в суде и умер перед заседанием. Об этом сообщает сайт телекомпании NDTV.

В 1968 году Сопан Нарсинга Гаиквад (Sopan Narsinga Gaikwad) приобрел участок земли. Договор купли-продажи был зарегистрирован должным образом. Вскоре мужчина узнал, что еще до продажи земля была отдана банку под залог взамен ссуды, выплаченной прежнему владельцу.

Когда тот не смог выплатить ссуду, банк направил соответствующее уведомление Гаикваду. Индиец подал иск в суд против первого владельца земли и банка. Гаиквад заявил, что он добросовестный покупатель земли, а банк может восстановить потерю ссуды, продав другое имущество исходного владельца.

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10 сентября 1982 года суд первой инстанции рассмотрел иск мужчины и принял решение в его пользу. Исходный владелец подал первую апелляцию, и в 1987 году постановление было изменено.

В 1988 году Гаиквад подал ответную апелляцию. В 2015 году она была отклонена.

Мужчина и его адвокат Вирай Кадам (Viraj Kadam) подали жалобу в Верховный суд. 12 июля 2021 года Верховный суд Индии согласился рассмотреть жалобу после того, как Кадам заявил, что задержка в подаче апелляции объясняется тем, что пожилой заявитель живет в сельской местности штата Махараштра и что узнал о вердикте Верховного суда с большим опозданием. После этого Гаиквад не имел возможности подать ее из-за пандемии коронавируса.

После заседания стало известно, что Гаиквад скончался. «К сожалению, человек, который был задействован в этом деле от суда первой инстанции до Верховного суда не дожил до момента, когда суд решил рассмотреть его дело. Он скончался до того, как суд взял дело на рассмотрение 12 июля, но информация о его кончине из сельской местности пришла сразу после слушания. Теперь его будут представлять его законные наследники», — пояснил адвокат.

Ранее сообщалось, что жительница Замбии подала в суд на возлюбленного за то, что он не позвал ее замуж. Она утверждает, что за восемь лет, которые парень обещал ей жениться, он все никак не сделал ей предложение.