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Россиянка из-за путаницы с эмбрионами воспитывала чужого ребенка

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Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В Челябинске стала известна история женщины, чей эмбрион при проведении процедуры искусственного оплодотворения перепутали с другим, и она два с половиной года воспитывала чужого ребенка, сообщает издание 74.RU.

Женщина по имени Ольга рассказала, что в 2018 году после процедуры искусственного оплодотворения в местном перинатальном центре работники перепутали ее эмбрион и соседки по палате. Подозрения в том, что у нее оказался чужой ребенок, появились после того, как у него оказалась группа крови, отличная от ее и супруга.

Позднее экспертиза ДНК подтвердила, что ребенок рожден другими родителями. В перинатальном центре после расследования сообщили, что путаница случилась во время самой процедуры оплодотворения. Но предложение отказаться от ребенка Ольга отвергла. Медучреждение согласилось выплатить семье компенсацию в четыре миллиона рублей.

Спустя более чем два года она решила найти женщину, которая была ее соседкой по палате, предполагая, что она выносила ее ребенка. Ольга опубликовала обращения в соцсетях, а также обратилась к услугам частного детектива, но пока что разыскать ее не удалось.

Адвокат Ольги отметил, что женщина имеет право на разбирательство правоохранительными органами и возбуждение уголовного дела. В минздраве Челябинской области изданию 74.RU отказались комментировать ситуацию. Акушер-гинеколог Елена Калинина, первой проводившая в стране процедуру искусственного оплодотворения, подчеркнула, что подмена эмбрионов — это «эксклюзивный» для России случай.

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