Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге. В соответствии с ним некоторые флаги кораблей ВМФ поменяли свою конфигурацию. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. В частности, если ранее орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь он будет расположен в центре Андреевского креста. В указе также отмечается, что отношение его высоты к ширине флага должно составлять один к трем.

В документе подчеркивается, что флаг олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции ВМФ и корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать его перед противником. Полотнище, сбитое в бою, немедленно должно быть заменено другим.

Приказать уничтожить флаг ВМФ может только командир корабля, если есть непосредственная опасность захвата знамени противником и нет возможности его защитить.

Указ вступает в силу с пятницы, 23 июля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, традиционно примет участие в параде в Санкт-Петербурге.