В Норвегии заявили о вторжении «русских захватчиков»

Рыба горбуша, которую также называют «русским лососем», рекордно распространилась в реках Норвегии и начала представлять угрозу для местной экосистемы. Об этом заявила норвежская национальная телерадиокомпания NRK.

Эксперты отметили, что горбуша вытесняет другую рыбу, так как побеждает в борьбе за пропитание и жизненное пространство. «Эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало», — подчеркнули они.

Несмотря на положительную оценку потенциала горбуши для рыболовной промышленности, правительство страны включило эту рыбу в черный список. Норвежские власти потратят более миллиона крон, чтобы сократить ее популяцию. «Но горбуша — крепкий орешек. Она невероятно плодовита, а ее потомство очень жизнеспособно. Она быстро растет и легко поднимается по самым бурным рекам», — сказано в статье.

13 июля сообщалось, что массовая гибель русской горбуши у побережья Норвегии привела к тому, что трупы умерших рыб отравили воды рек. Рыбаки рассказали, что рыба поднимается вверх по течению для нереста, а затем умирает — и тысячи рыбьих трупов уносятся обратно к морю, отравляя все вокруг.