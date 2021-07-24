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Глава парламента Крыма будет работать без зарплаты

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Владимир Константинов
Владимир Константинов
Фото: @konstantinov_va

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов будет работать без зарплаты. Постановление, одобренное депутатами, опубликовано на сайте Госсовета региона.

«Установить, что с 24 июля 2021 года председатель Государственного совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе», — говорится в постановлении. Константинов подчеркнул, что пришел в политику состоявшимся в финансовом плане человеком.

«Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей — зарплат" не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — сказал он.

Константинов также добавил, что с 2010 года его заработная плата перечислялась на счет Республиканской детской клинической больницы.

Законодательство Крыма предусматривает возможность работы Константинова на безвозмездной основе.

Ранее Константинов предложил способ спасти Украину от развала государственности и внешнего управления. Чтобы сделать это, нужно создать международную платформу. Он добавил, что некие «западные кураторы» попирают суверенитет Украины.

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