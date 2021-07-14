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В Крыму предложили способ спасти Украину

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Владимир Константинов
Владимир Константинов
Фото: @konstantinov_va
Глава крымского парламента Константинов предложил создать платформу по спасению Украины

Чтобы спасти Украину от развала государственности и внешнего управления, нужно создать международную платформу. Такой способ предложил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По мнению Константинова, платформа необходима, так как начиная с 2014 года антироссийские силы при поддержке западных кураторов полностью захватили власть на Украине, реализуя проект «анти-Россия», о котором писал президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Мы не имеем права отдавать Украину на растерзание русофобам и клептократам. Что будет, если мы сдадим им Украину? Кто будет следующим?» — высказался глава парламента Крыма.

Он пояснил, что некие «западные кураторы» попирают суверенитет Украины. Он также подчеркнул, что русские и украинцы — один народ, поэтому Россия не может «оставить братьев один на один с узурпаторами».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подготовке проекта «анти-Россия». Глава государства заявил, что над данным проектом идет активная работа и это не может не вызывать обеспокоенность. Президент, отвечая на вопрос об истоках проекта «анти-Россия» и его связи с Украиной, отметил, что он начался еще в XVII-XVIII веках, а затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной. Целью проекта Путин назвал ослабление России.

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