Названа причина смерти одного из основателей «Ласкового мая» Алексея Мускатина

Продюсер Андрей Разин в интервью РЕН ТВ раскрыл причину смерти одного из основателей групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексея Мускатина. По его словам, он скончался от рака крови, несмотря на то, что звезды и коллеги собрали деньги на операцию.

«Леша до последних дней, я ним недавно разговаривал буквально перед операцией, чувствовал себя хорошо... Я его подбадривал, но врачи не смогли ему помочь», — поделился Разин. Он добавил, что такая же болезнь была у его второй жены Натальи Лебедевой, с которой он развелся в 1990 году.

Продюсер отметил, что шоу-бизнес понес огромную потерю после смерти одного из основателей и сообщил, что именно Мускатин помог получить «Ласковому маю» первые свидетельства на право гастрольного коллектива.

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин ушел из жизни 24 июля 2021 года в возрасте 59 лет. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин. «Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — добавил он, отметив, что считает умершего одним из лучших среди коллег.

