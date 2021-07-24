Путин поздравил победителей 51-й Международной олимпиады по физике

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму пятерым школьникам, которые стали победителями 51-й Международной олимпиады по физике. Полный текст послания опубликован на сайте Кремля.

Обратившись к отличившимся ученикам, глава государства поздравил их с блестящим выступлением, пожелал новых свершений и отметил, что искренне рад тому, что команда «вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики». «За вашими золотыми медалями — талант, упорный, напряжённый труд, сила характера и исключительная самоотдача», — подчеркнул российский лидер, добавив, что эти качества пригодятся школьникам во всех сферах жизни.

Он также поблагодарил наставников и тренеров, которые помогли школьникам достичь выдающихся результатов.

51-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO) в 2021 году проходила в дистанционном режиме в период с 17 по 24 июля. Организатором мероприятия этом году стала Литва.

В мае сообщалось, что команда школьников из России взяла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновила абсолютный рекорд. Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили дистанционно в Тайване с 17 мая в два тура. В ней приняли участие более 180 школьников из 23 стран.