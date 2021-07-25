На паруснике «Мир» произошла вспышка коронавируса

На паруснике «Мир», где курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова проходят практику, произошла вспышка коронавируса, COVID-19 выявили сразу у 15 человек, сообщил Роспотребнадзор по Петербургу, где сейчас стоит судно.

На корабле вместе с зараженными находились 159 человек, у которых коронавирус может проявиться в ближайшее время. 118 из них — курсанты. Всех, кто контактировал с больными, поместили в обсерватор.

«Мир» стоит в порту 18 дней. Молодые люди прибыли для прохождения практики на парусник 6 июля. По данным «Фонтанки», первых четырех человек с инфекцией заметили 13 июля. 14 июля одного члена экипажа и трех курсантов увезли в больницу. На судне был объявлен карантин.

Работы на корабле прекращать не стали. «О социальной дистанции и речи идти не может, так как курсантский состав на борту проживает по 12 человек в кубрике», — уточнил источник издания. Один из учащихся добавил, что на паруснике очень жарко (28-30 градусов), а система вентиляции не справляется.

К 20 июля выявили 11 зараженных. Карантин на «Мире» продлили, а больных забрали медики.

В июне на круизном лайнере Celebrity Millennium, все пассажиры и экипаж которого были полностью вакцинированы, произошла вспышка COVID-19. При высадке на карибский остров Синт-Мартен у двух пассажиров была обнаружена инфекция.