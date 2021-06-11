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На полностью вакцинированном круизном лайнере произошла вспышка COVID-19

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Фото: Sergi Reboredo / Getty Images

На круизном лайнере, все пассажиры и экипаж которого были полностью вакцинированы, произошла вспышка COVID-19. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Судно Celebrity Millennium — крупнейший круизный лайнер, на борту которого находятся только вакцинированные люди. В компании верили, что такой подход позволит ей возобновить работу, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Однако при высадке на карибский остров Синт-Мартен у двух пассажиров была обнаружена инфекция. Сообщается, что оба пассажира жили в одной каюте. Они останутся на Синт-Мартене, пока не сдадут отрицательный тест на коронавирус. Экипаж круизного судна сейчас пытается установить всех людей, с которыми контактировали зараженные.

В начале пандемии вспышки коронавируса произошли сразу на нескольких круизных лайнерах. Самый печально известный случай — вспышка на круизном лайнере Diamond Princess. 5 февраля 2020 года судно было поставлено на карантин в порту японского города Иокогама после того, как коронавирус был обнаружен у одного из пассажиров, 80-летнего жителя Гонконга. Всего на корабле находилось около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. У более 700 из них было подтверждено заболевание, семь пассажиров скончались.

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