В Ставропольском крае устроили первый скейт-фестиваль Open Summer Skate Fest. Об этом сообщает «Вести. Ставропольский край».

Мероприятие прошло в Парке Победы Пятигорска и собрало участников со всего региона. Они боролись за первенство в таких категориях, как Skate Jame Session, Best Trick Kicker Ramp, Best Trick Rail.

Профессиональный скейтбордист в дисциплине даунхилл Антон Звягинцев заявил, что такой фестиваль проводится в Ставропольском крае впервые. Он выразил надежду, что новое мероприятие стане традицией.

«Open Summer Skate Fest — это начало череды спортивных мероприятий. Из-за пандемии пока без массовости. В планах — проведение чемпионата России по лонгборду в районе горы Машук. Мы обязательно это сделаем, как только пройдет пик заболеваемости и мы вернемся к нормальной жизни», — сказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Отмечается, что в ближайшее время в Пятигорске собираются обустроить три парка для скейтбординга. Они будут расположены в Комсомольском парке, на Новопятигорском озере и в новом сквере на Воднике.