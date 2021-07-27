В Амурской области будут изучать уникальные древние городища

В Благовещенском районе Амурской области будут изучать уникальные древние городища. Об этом сообщает «Амур.инфо».

Археологические работы начались в городище даурского типа в районе Сергеевки. Всего в регионе имеется 35 подобных объектов, но ранее на них не проводили раскопки. Как рассказал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, их удалось обнаружить при помощи различных сервисов спутниковых снимков.

Городища даурского типа найдены в в Свободненском районе (Петропавловка), Михайловском районе (Куприяново), Благовещенском районе (Гродеково, Игнатьево, Михайловка, Бибиково, Сергеевка). Они представляют из себя возвышающиеся над землей площадки с выпирающими угловыми башнями. Строение этих башен напоминает ушки, из-за чего эти объекты имеют и другое название — «ушастые городища». Все они окружены валами и рвами. Впервые такие объекты обнаружил археолог и краевед Григорий Новиков-Даурский.