Осужден скрывший нападение зека на тюремщика замначальника российской колонии

В Ульяновской области на два с половиной года колонии общего режима осужден скрывший нападение зека на тюремщика бывший заместитель начальника исправительной колонии №10 (ИК-10). Об этом во вторник, 27 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2019 года один из осужденных напал на сотрудника колонии, но заместитель руководителя учреждения приказал не регистрировать этот факт. Он не учел, что инцидент зафиксировали камеры наблюдения и видео сохранилось в архиве. Его проверка выявила нарушение. СКР возбудил уголовное дело по статье 321 («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения») УК РФ.

В ходе расследования выяснилось, что высокопоставленный сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) убедил одного из осужденных, что за 250 тысяч рублей может помочь с условно-досрочным освобождением, а также избежать последующей депортации из страны, хотя таких полномочий у него не было. В результате СКР возбудил в отношении бывшего тюремщика уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

29 июня сообщалось, что в Самаре к трем годам колонии общего режима и штрафу в 75 тысяч рублей приговорен бывший старший техник исправительной колонии №6, передавший заключенному мобильные телефоны.