Насильник-неудачник украл 400 женских трусов и бюстгальтеров

В США у мужчины, задержанного за неудачную попытку изнасилования, обнаружили дома сотни украденных женских трусов и бюстгальтеров. Об этом сообщает New York Post.

27-летнего Джона Уду (John Uda) задержали в городе Дотан, штат Алабама, за то, что он ворвался в дом женщины 10 июля и попытался изнасиловать ее. Пострадавшая оказала сопротивление злоумышленнику, после чего он сбежал. Женщина отделалась незначительными травмами.

Вскоре полиция задержала Уду и получила ордер на обыск его жилища. В ходе осмотра правоохранители обнаружили в доме мужчины сотни предметов женского туалета — всего было найдено более 400 трусов и бюстгальтеров.

Кроме того, полицейские установили, что 1 июля Уда похитил из дома отбившейся от него жертвы игровую приставку. Сообщается также, что в 2019 году мужчина обвинялся в краже нижнего белья из общей прачечной в его доме.

Уда заключен под стражу, ему назначен залог в размере одного миллиона долларов (около 74 миллионов рублей).

В 2018 году сообщалось, что буддистского монаха застукали за кражей женских трусов. Пропажу белья обнаружил владелец дома и крайне удивился, когда увидел, кто оказался вором.

