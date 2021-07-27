Центру для детей-аутистов перевели 800 тысяч рублей после скандала в Петербурге

Центр для детей-аутистов «Какая разница!» получил за сутки 800 тысяч рублей от россиян после скандала на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание 78.ru.

Учреждению требовалось 400 тысяч рублей на оборудование классов, но пожертвований пришло вдвое больше. Руководитель центра «Какая разница!» Валерия Катаева поблагодарила всех, кто откликнулся и поддержал центр и его воспитанников. Собранные деньги потратят на шумоизоляцию, парты, школьные доски и оборудование для спортзала. Также Катаева сообщила, что остальные деньги пойдут на погашение кредитов центра.

26 июля сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке детей-аутистов и пошла их выгонять. Инцидент произошел в Красносельском районе города. Россиянка рассказала, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, сотрудников центра, чтобы те увели своих подопечных.

Позже женщина заявила, что проживает в квартире площадью 127 квадратных метров, поэтому считает, что имеет право устанавливать свои правила во дворе. По ее словам, ранее ей уже удалось прогнать со двора воспитанников детского сада. Она выразила уверенность в том, что соседи поддержат ее в этом.