«Росатом» начал строительство здания исследовательского реактора в Боливии

В Боливии при участии «Росатома» дали старт строительству комплекса исследовательского реактора, который должен стать главным элементом Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ). О первом серьезном проекте российской госкорпорации в Латинской Америке сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В церемонии заливки бетона участвовали президент страны Луис Альберто Арсе Катакора, а также директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. После торжественной части они осмотрели объекты первой и второй очереди центра, которые планируют сдать в ближайшие месяцы.

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Упомянутый проект уникален для атомной отрасли: центр, который возводится на высоте 4000 метров над уровнем моря, станет самым высотным атомным объектом в мире. Указывается, что сотрудники «Росатома» занимались реализацией проекта в условиях пандемии COVID-19, это позволило своевременно выполнять запланированные в рамках строительства ЦЯИТ мероприятия.

Создание объекта положительно отразится на множестве сфер, в том числе медицине, науке, сельском хозяйстве и образовании. Помимо прочего, будут созданы рабочие места для жителей Эль-Альто и Ла-Паса. В будущем на базе Центра ядерных исследований и технологий начнут создавать радиофармпрепараты, которые будут использоваться при лечении онкологических заболеваний, а также проводить радиационную обработку сельскохозяйственной продукции. А с помощью реактора страна сможет заниматься передовыми научными исследованиями и подготовкой квалифицированных специалистов для работы в атомной отрасли.

«Боливийские и иностранные ученые смогут проводить беспрецедентные ядерные исследования на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря. Они помогут Боливии развивать различные отрасли, такие как горнодобывающий сектор и сельское хозяйство, исследовать водные ресурсы», — заявил президент страны, подчеркивая важность нового проекта.

В свою очередь, представляющий «Росатом» Кирилл Комаров указал, что ЦЯИТ — первый серьезный проект госкорпорации в Латинской Америке, и сейчас строительство центра ядерных исследований и технологий считается одной из первоочередных задач. Отмечается, что к настоящему моменту основную часть работ уже завершили на объектах первой очереди, до конца этого года заказчику передадут предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО).

Стрящийся в боливийском городе Эль-Альто Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) — инновационный проект, призванный внести вклад в целый спектр отраслей с помощью ядерных технологий. Сооружение объекта осуществляется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) при участии АО «ГСПИ» (входит в контур управления АО «Русатом Оверсиз»).

Ранее сообщалось, что на прошедшем в Санкт-Петербурге «Дне Арктики» «Росатом» подписал шесть важных партнерских соглашений.