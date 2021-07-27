Украине предсказали проблемы из-за санкций против Wildberries

Санкции, введенные Киевом в отношении Wildberries, приведут к проблемам для бизнеса и граждан самой Украины, заявили в компании, передает ТАСС. Объемы продаж в этой стране составляют лишь 0,01 процента нынешнего оборота интернет-ретейлера, и там не ждут негативного влияния ограничений на свою работу.

«Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам», — предсказали в Wildberries.

Там объяснили, что объемы продаж товаров украинского производства через их платформу за календарный год, с июля 2020-го, превысили 1,1 миллиарда рублей. Речь идет о косметике, игрушках, посуде, одежде, обуви, книгах и других товарах украинского производства.

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«Подчеркнем, что на нашей площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу», — заключили в компании.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Согласно указу, все активы компании в стране блокируются, ей запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины. Решение о санкциях в отношении Wildberries в Киеве объяснили тем, что на сайте продавали форму российской армии.