Песков охарактеризовал отношения России и США

Отношения России и США вряд ли сейчас можно назвать партнерскими, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 июля.

«Скорее, это наши оппоненты. Отрадным пока является лишь тот факт, что Россия и США от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию отношений между странами.

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о проблемах Путина, Песков заметил, что американские власти имеют ошибочные представления о современной России, в том числе о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

Накануне Джо Байден заявил, что у российского лидера есть проблемы, о которых он знает, и это «делает его опаснее». По его словам, российское руководство испытывает сложности из-за того, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие. Такие заявления американский президент озвучил во время обращения к разведывательному сообществу США.