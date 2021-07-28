Китайские технологические гиганты столкнулись с новой угрозой

Цифровой юань (e-CNY) несет новые угрозы китайским технологическим гигантам, они столкнутся с усилением контроля со стороны властей, пишет Bloomberg.

В апреле 2020 года Китай начал тестирование собственной электронной валюты. «За последние несколько лет частные компании поглотили рынки, за которыми регулирующие органы не успевают следить», — говорит Хэ Ифань, основатель блокчейн-стартапа Red Date Technology Co.

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Внедрение цифровой валюты соответствует стремлению властей к контролю над технологическими гигантами. Например, через принуждение платежных компаний к соблюдению традиционных банковских правил. Если с e-CNY случится что-то плохое в финансовом или техническом плане, это может отрицательно сказаться на стабильности финансовой системы Китая, отметил глава отдела исследований цифровых валют Народного банка Китая Му Чанчунь.

По оценкам Bloomberg, к 2025 году e-CNY может занять около девяти процентов рынка КНР. Он также поможет власти усилить контроль за денежными потоками, что труднее сделать с наличными или независимыми цифровыми валютами. Кроме того, e-CNY будет полезен для борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, незаконными азартными играми. Однако у экспертов есть опасения по поводу использования цифрового юаня как инструмента политических репрессий.

По данным центрального банка, к концу июня 2021 года более 24 миллионов индивидуальных и корпоративных пользователей создали кошельки с e-CNY (суммарно на 5,3 миллиарда долларов) для оплаты таких вещей, как коммунальные услуги, рестораны и транспорт. Но многие довольны существующими платежными продуктами и не видят особых преимуществ в переходе на цифровой юань.

Китаю, вероятно, будет еще труднее убедить остальной мир использовать e-CNY, если он даже этого захочет, пишет издание. Страна тестирует трансграничные платежи e-CNY с Гонконгом, Таиландом и ОАЭ. Это вызвало критику со стороны администрации президента США Джо Байдена. Цифровой юань может подорвать доллар как мировую резервную валюту, уверена американская сторона.