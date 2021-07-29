Археологи из Башкирии рассказали о находках эпохи Александра Македонского

Археологи из Башкирии рассказали о находках, которые относятся к эпохе полководца Александра Македонского. Об этом сообщает местная «Молодежная газета».

Участники экспедиции, археологи из филиала БашГУ в Стерлитамаке, совместно с ИА РАН исследовали объекты раннего железного века. В рамках мероприятия они приехали в Оренбургскую область к курганному полю «Высокая Могила».

На этом месте они провели археологические раскопки, продолжая масштабный проект 2016-2019 годов. Таким образом, как отметили специалисты, при исследовании погребальных и религиозных комплексов, принадлежащих когда-то высшей элите кочевников ранней сарматской культуры, были найдены «великолепные произведения воинского снаряжения», а также относящиеся к искусству предметы времен великого полководца.

Уточняется, что с каждой находки специалисты также снимали трехмерные цифровые копии, которые должны помочь в дальнейшей реставрации. «Подготовлен необходимый материал для 3D-моделирования с перспективой размещения в интернет-проекте», — заключили собеседники газеты.

Александр Великий был македонским царем с 336 по 323 год до нашей эры. За свое непродолжительное царствование он основал 70 городов и покорил Персию. Он скончался в Вавилоне и, как считается, был похоронен в Египте, однако место его захоронения так и не было найдено. После смерти его империя быстро распалась.