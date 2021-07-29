В популярном турецком отеле «все включено» нашли склад с поддельным алкоголем

На складе популярной гостиницы в Турции в ходе рейда, проведенного жандармерией Антальи, была выявлена подпольная фабрика по производству поддельного алкоголя. Об этом сообщает портал «Турпром».

По информации издания, в главную прокуратуру поступило сообщение о том, что в одном из объектов размещения в районе Конаклы располагается производство контрафактных спиртных напитков. Нелегальная продукция создавалась и хранилась в гостинице курортного города Аланья, работающей по системе «все включено».

В ходе проверки на складе отеля правоохранительными органами было изъято 1800 литров поддельного алкоголя. По приблизительной оценке экспертов, рыночная стоимость обнаруженных контрафактных изделий составляет 270 тысяч турецких лир (2,3 миллиона рублей). Отмечается, что в процессе обысков были задержаны несколько человек.

Ранее в декабре стало известно о почти сотне погибших из-за поддельного алкоголя в Турции. По информации издания Hürriyet Daily News, 92 человека в 14 провинциях страны умерли в результате употребления контрафактных напитков. Полиция провела рейды и задержала двух подозреваемых в причастности к поставкам метилового спирта.

