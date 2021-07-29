В одной из парламентских партий Украины произошел раскол

Большинство депутатов Верховной Рады от партии «Голос» отказались принимать участие в очередном съезде и объявили о решении покинуть ее ряды. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.

По его словам, раскол в партии произошел около года назад, когда ее руководство отошло от «демократических принципов управления», начав отстранять от принятия решений нелояльных сторонников и депутатов. «"Голоса" больше не существует как партии, за которыми стояли мощные команды и кластеры. Теперь это партия имени одного человека — (председателя) Киры Рудик», — написал Юрчишин.

Он призвал депутатов всех уровней отказаться от участия в партийном съезде и пообещал в ближайшее время обнародовать новую информацию о причинах конфликта. «Вас выбирали люди, а не партийные узурпаторы!» — заключил парламентарий.

Партия «Голос» была основана фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком и заняла пятое место на выборах в Верховную Раду в 2019 году. Оппозиционная политическая сила получила десять парламентских кресел.

Впоследствии фракция отказалась поддержать законопроект президента Украины Владимира Зеленого о деолигархизации страны. Депутаты назвали инициативу «абсолютно бессодержательной» и предложили альтернативу в виде реформ судебной и налоговой системы.