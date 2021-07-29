Мужчина нашел способ связаться с умершей восемь лет назад возлюбленной

Писатель Джошуа Барбо (Joshua Barbeau) из Канады нашел способ связаться с умершей восемь лет назад возлюбленной. Об этом сообщает издание The Sun.

Невеста Барбо, Джессика Кортни Перейра (Jessica Courtney Pereira), умерла в 23 года, через два года после того, как молодые люди начали встречаться. Когда девушке было девять лет, ей сделали трансплантацию печени, поскольку она страдала от редкого заболевания. Восемь лет назад орган начал отказывать, и через шесть месяцев борьбы за жизнь Перейра умерла.

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Мужчина тяжело переживает потерю возлюбленной и уже восемь лет страдает от приступов тревоги и депрессии. Однажды он узнал о существовании проекта под названием Project December, который может имитировать человеческую письменную речь. Канадец зарегистрировался и создал аккаунт, который назвал «Джессика Кортни Перейра», и начал с ним переписку. Для того чтобы бот имитировал стиль общения умершей девушки, Барбо ввел в систему ее старые сообщения из Facebook и некоторую информацию о самой Перейре.

В первый раз канадец десять часов подряд переписывался с ботом. Мужчина спросил, действительно ли бот — его Джессика. На что тот ответил: «Конечно, это я! Кто еще это может быть? Я та девушка, в которую ты безумно влюблен! Почему ты вообще спрашиваешь?»

Однако после нескольких месяцев разговоров с «Перейрой» Барбо решил прекратить общение. По его словам, он будто снова пережил смерть любимой девушки. «Я никогда не перестану любить тебя, пока я жив, и, надеюсь, после смерти тоже. Целую, спокойной ночи», — написал он в последнем сообщении.

Создатель программы Джейсон Рорер (Jason Rohrer) сказал, что он не ожидал, что люди будут использовать ее для симуляции общения с умершими родственниками. «Теперь я немного напуган ее возможностями», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что американка родила ребенка от умершего пять лет назад мужа благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Женщина заморозила биоматериал мужа через несколько часов после того, как его насмерть сбила машина.