Девочка отправила письмо умершему отцу в рай и растрогала почтальона

Восьмилетняя Сианна Талли (Sianna Tully) из города Лестер, графство Лестершир, отправила умершему отцу письмо в рай и растрогала почтальона. Об этом сообщает издание Leicestershire Live.

Отец Сианны умер, когда ей было четыре месяца. По словам матери, дочь постоянно расспрашивает ее об отце и отправляет ему письма на все праздники.

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20 июня 2021 года, в День отца, девочка решила нарисовать открытку и отправить ее умершему родителю. «Сианна просто пришла в комнату тем вечером и спросила, где живет папа, чтобы написать адрес получателя на конверте», — прокомментировала ее мать. Женщина рассказала, что было уже поздно, и она предложила девочке обсудить этот вопрос утром, но та заплакала и настояла на своем. Тогда британка назвала дочери первый адрес, который пришел ей в голову.

Тем же вечером мать и дочь отправили конверт с подписью, которая гласила: «Папе. В рай, на девятое облако». Письмо попало в руки местному почтальону, который разместил его фотографию на своей странице в Facebook, чтобы найти отправительницу. «Я сам потерял отца в прошлом году и очень тяжело это пережил, поэтому я могу только представить, через что проходит маленький ребенок. Я бы хотел встретиться с девочкой и поговорить», — признался он.

Ранее сообщалось, что в США женщина получила открытку от покойной матери. В тексте покойная мать поздравляла дочь с днем рождения.