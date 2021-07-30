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Умер сторонник секторальных санкций против России

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Карл Левин
Карл Левин
Фото: Reuters

Умер бывший сенатор-демократ от штата Мичиган Карл Левин, также долгое время занимавший должность председателя комитета сената США по вооруженным силам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

«Мы все раздавлены этой огромной потерей. Мы благодарны за поддержку, которую Карлу оказывали на протяжении всей его жизни и карьеры», — говорится в сообщении семьи Левина.

Экс-политику было 87 лет. Левин проработал сенатором 36 лет, десять из которых был председателем комитета по Вооруженным силам. Он вышел на пенсию в 2015 году. Сенатор также был сторонником введения секторальных санкций против России и предлагал признать самопровозглашенную Донецкую народную республику террористической организацией.

Кроме того, Левин выступал за военное вмешательство Соединенных Штатов в сирийский конфликт.

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