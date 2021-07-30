Испанский суд отказал в экстрадиции доктора Блюма в Россию

Национальный суд Испании отказался назначить экстрадицию в Россию доктора Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки Марии Чаадаевой. Об этом сообщает ТАСС.

Инстанция отказала в ранее запрошенной российскими властями выдаче доктора, потому что «факты его преступления уже были рассмотрены и суд в Малаге закрыл это дело». Процесс об экстрадиции мошенника прошел 27 июля. На суде Блюм заявил, что не согласен с принудительной отправкой в Россию, потому что последние десять лет жил в Испании.

В марте 2021 года Россия потребовала у властей Испании выдать Блюма. Его обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере»). В феврале 2021 года мошенник был задержан испанской полицией, после того, как его объявили в международный розыск.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Чаадаевой, которая получила перелом позвоночника при подготовке к зимней Олимпиаде в Сочи. Травма повлекла за собой потерю функций спинного мозга, которые невозможно восстановить. Блюм взял со спортсменки 29 миллионов рублей за реабилитацию, но не смог ее вылечить.