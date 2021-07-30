Панты рекордного веса спилили с марала на Алтае

На Алтае с марала спилили панты рекордного веса — он составил 20 килограмм. Об этом рассказали в Алтайкрайстате, передает Altapress.

Рекордсменом стал марал сельхозкооператива «Племенной завод Теньгинский» Онгудайского района. Хозяйство разводит благородных оленей с 1990 года.

Обычно средний вес пантов достигает 9 килограммов.

Ранее сообщалось, что вольеры оленей, маралов, зубров и косуль из Большереченского зоопарка в Омской области перенесут в естественную среду обитания. Животных переселят в природный массив зоопарка, который идет вдоль центральной аллеи. Вольеры переоборудуют в соответствии с их образом жизни.