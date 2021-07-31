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Странная вспышка в небе над Турцией попала на видео

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В небе над Турцией заметили странную вспышку. Случившееся попало на видео, на опубликованный в соцсетях ролик очевидцев обратило внимание РИА Новости.

На кадрах видно, как над ночным городом появляется, а спустя несколько секунд гаснет свечение зеленоватого оттенка.

По информация газеты Time Turk, вспышка на небе наблюдалась в 1:54 по местному времени (совпадает с мск) в субботу, 31 июля. Местные жители выдвигают различные версии инцидента — от падения метеорита до появления крупного фрагмента космического мусора.

Власти Турции пока не прокомментировали произошедшее.

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