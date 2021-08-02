Колумбийского генерала обвинили в расправе над 104 мирными жителями

Генеральная прокуратура Колумбии обвинила бывшего командующего сухопутными войсками, генерала Марио Монтойя (Mario Montoya) во внесудебных расправах более чем над 100 мирными жителями, передает агентство Reuters.

Обвинения в адрес генерала касаются преступных действий военнослужащих, находившихся под его командованием в течение 2007-2008 годов. По версии обвинения, Монтойя отказался довести до своих подчиненных приказ вышестоящего командования о приоритетности задержания лиц, подозреваемых в членстве в рядах «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК, FARC).

В антипартизанских операциях главком продолжал оценивать эффективность своих подчиненных по количеству убитых ими лиц, якобы являвшихся партизанами.

Согласно данным прокуратуры, в течении года от рук подчиненных генерала погибли минимум 104 мирных жителя, из которых пятеро — дети. «Он продолжал оценивать своих командиров по количеству зарегистрированных уничтоженных в бою, офицеры, не согласные с данной политикой подвергались давлению», — передает слова государственного обвинителя агентство Reuters.

Всего с 2002 по 2008 годы жертвами внесудебных расправ со стороны военных стали более 6400 человек.

Суд над бывшим главкомом сухопутных войск Колумбии стал возможен благодаря деятельности «Специального комитета за мир »( Special Jurisdiction for Peace, SJP) — судебного органа, созданного в 2016 году в рамках политики национального примирения. Основная цель комитета — беспристрастно расследовать преступления как со стороны марксистских группировок, так и колумбийских военных.