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В Северной Корее из-за голода раздали рис из армейских резервов

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Фото: Jon Chol Jin / AP

Власти Северной Кореи стали раздавать риз из армейских резервов из-за продолжающегося в стране голода. Об этом сообщает разведка соседней Южной Кореи, пишет Associated Press.

Сообщается, что каких-либо беспорядков и хаоса в стране не наблюдают, но из-за жары и засухи запасов еды критически не хватает. Как считают эксперты, чьи комментарии приводит агентство, стране не хватает примерно 1 миллиона тонн еды из необходимых ей 5,5 миллиона.

Отмечается также, что это не первый раз, когда КНДР задействует военные резервы — однако весьма вероятно, что запасы почти иссякли. Ожидается, что ситуация временно исправится после осенней жатвы, однако закрытая из-за пандемии граница с Китаем все еще не позволяет ввозить недостающую еду оттуда, поэтому голод рискует повториться.

В начале лета власти КНДР сами признавали проблему с продовольствием: лидер Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в июне, объявил об угрозе голода. Он же ранее называл нынешний период «самым трудным в истории» страны.

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