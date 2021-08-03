Стало известно о секретной военно-морской базе Индии

Спутниковые снимки зафиксировали строительство секретной военно-морской базы Индии на отдаленном маврикийском острове Агалега. На кадрах со спутников видны 800-метровые взлетно-посадочные полосы и пристани для военных судов. Предположительно, на острове также расположена станция РЭБ (Радиоэлектронная борьба). Об этом стало известно телеканалу «Аль-Джазира».

Отдаленный остров Агалега, чье население состоит всего из 300 человек, расположен в 1100 километрах от острова Маврикий. Согласно данным «Аль-Джазиры», ежедневно на остров прибывает около 12 индийских кораблей со строительными материалами, предназначенными для расширения военной инфраструктуры.

«Это будет разведывательный пункт Индии, созданный для осуществления воздушного и военно-морского присутствия с целью интенсификации наблюдения за юго-западом Индийского океана и Мозамбикского пролива», — отметил в интервью «Аль-Джазире» Абхишек Мишра (Abhishek Mishra), старший научный сотрудник аналитического центра Observer Research Foundation, расположенного в Нью-Дели.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что Китай еще в 2017 году открыл свою базу в Джибути.

Известно, что правительство Маврикия еще в 2015 году заключило с Индией контракт, предполагавший строительство морской инфраструктуры с целью «улучшить связанность столицы с внешними островами». Правительство островного государства до сих пор отрицает любою военную направленность сотрудничества с Индией.

«Между Маврикием и Индией нет соглашения о создании военной базы на Агалеге», — еще в мае заявил премьер-министр страны Правинд Джугнат (Pravind Jugnauth). Министерство обороны Индии отказалось комментировать данную ситуацию.

Ранее стало известно о поставках Индией на Мальдивы и Маврикий своих радарных систем в рамках сотрудничества по созданию совместных сил быстрого реагирования на юге Индийского океана.