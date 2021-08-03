Угрожавший бросить туристок в воду полицейский в Сочи попал под проверку

Полицейский в Сочи, который угрожал бросить туристок в воду из-за нарушения ими общественного порядка, попал под служебную проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

«Действиям сотрудников транспортной полиции будет дана правовая оценка. Начальником управления на транспорте МВД России по ЮФО поручено проведение служебной проверки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел в Сочи в яхтенной зоне. Полицейские пытались успокоить двух женщин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушавших общественный порядок.

Туристки не реагировали на замечания сотрудников МВД и продолжали вести себя агрессивно, тогда один из сотрудников правоохранительных органов выругался нецензурной бранью на отдыхающую и пригрозил скинуть ее в воду.

Ранее в июле россиянин устроил дебош на борту рейса Махачкала — Москва из-за нежелания надевать маску. Во время задержания мужчина ударил одного из полицейских по голове, после чего нарушителя порядка сняли с рейса — на него составили административные протоколы и завели уголовное дело.

