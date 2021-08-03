Познер ответил на критику из-за молчания по поводу «ситуации в России»

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на письмо женщины, которая раскритиковала его из-за «умалчивания» того, что происходит в России. Рассуждения ведущего Первого канала по этому поводу опубликованы на его личном сайте «Познер Online».

Зрительница спросила, по какой причине Познер отказывается освещать проблемы страны. Она поинтересовалась, виноват ли в этом финансовый вопрос, или же журналист чувствует какую-то опасность. Телеведущий начал свой ответ с того, что не до конца понимает суть вопроса.

«Вы знаете, я ведь веду телевизионную программу, в которой я задаю вопросы тем людям, которые в значительной степени отвечают за то, что происходит в России. И мне кажется, что своими вопросами я в значительной степени отвечаю и на ваш вопрос», — заявил Познер. Он добавил, что в России ему ничего не угрожает, но его представление о ситуации в стране, вероятно, отличается от представления автора письма.

«Но я вас уверяю, что я говорю то, что думаю, и что не менее важно, — думаю, что говорю», — заключил журналист.

Ранее Познер назвал причину негативного отношения к России в некоторых странах Запада. Он подчеркнул, что в то же время многие жители Европы и США высокого мнения о произведениях искусства, созданных мастерами из России.