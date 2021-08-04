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«Похоронный король» возглавил федеральный список Партии пенсионеров

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Фото: @oleg.shel

Владелец компании похоронных услуг «Ритуал.ру» Олег Шелягов возглавил федеральный список Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Росбалт».

Бизнесмен, известный также как «похоронный король», возглавил региональный список по территориальной группе, включающей Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области, а также Республику Карелия.

Компания Ritual.ru занимает ведущие позиции на рынке ритуальных услуг в России.

54-летний Шелягов в 1990-е занимался банковским бизнесом. С 2004 года был совладельцем и членом правления Глобэкс Банка. В 2014 году Шелягов стал совладельцем ЗАО «Ритуал-Сервис» — одной из городских специализированных служб (ГСС). Эти компании вплоть до 2013 года хоронили «отдельные категории» (пенсионеров, безработных) и обычных граждан, получая компенсацию из бюджета. Шелягов был одним из ключевых фигурантов одного из расследований журналиста Ивана Голунова.

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