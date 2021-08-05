Россиянин украл 44 миллиона рублей, изменил внешность и поселился на курорте

В Ялте полицейские нашли и задержали 39-летнего предпринимателя из Уфы Руслана Гилязова, объявленного в розыск по подозрению в хищении путем мошенничества 44 миллионов рублей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Башкирия.

Мужчина поселился на курорте и изменил внешность — перекрасился в блондина и сбрил бороду, чтобы его не обнаружили. Кроме того, на улице он прятался под медицинской маской и темными очками. Однако конспирация ему не помогла. В ближайшее время россиянина этапируют из Ялты в Уфу.

По данным следствия, будучи директором компании «Уфа-Транзит» он в 2017 году получил в банке кредит на сумму 44 миллиона рублей. Позже Гилязов вывел активы из компании, сбыв родственникам и знакомым 22 единицы техники. Фирму признали банкротом. Было возбуждено уголовное дело. В июне 2021 года полиция объявила Гилязова в розыск. В ориентировке было указано, что он может передвигаться на автомобиле или вертолете.