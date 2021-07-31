Вынесен приговор сбежавшему с миллиардами в Монако российскому банкиру

Суд вынес приговор российскому банкиру Владимиру Гудкову, который похитил из Инвестторгбанка, в котором являлся председателем правления, более семи миллиардов рублей. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Экс-банкира заочно приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Однако в настоящее время россиянин скрывается в Монако. Власти княжества отказали Генеральной прокуратуре в экстрадиции.

Уголовное дело против Гудкова было возбуждено в 2016 году, а в 2017 он был объявлен в международный розыск. В 2018 году бывшего председателя правления задержали на его вилле в Монако и поместили под арест, предшествующий экстрадиции, который продлился всего несколько месяцев. Запросы на выдачу были отклонены, финальное решение по этому вопросу принял князь Альбер II.

Заочный процесс над обвиняемым в особо крупном мошенничестве начался в июне 2020 года в Тушинском районном суде Москвы. Защита россиянина отказалась комментировать вынесенный приговор.

Подельницы Гудкова получили наказание. В 2016 году Арбитражный суд обязал его заместительницу Нину Шурмину вернуть 3,6 миллиарда рублей Инвестторгбанку, а в 2018 году Тушинский суд приговорил ее к трем годам условно. Экс-руководитель направления ипотечного кредитования Татьяна Зотина, директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова и внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова в 2019 году были осуждены на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко получил шесть лет колонии за аферу ради салона красоты жены. В виде дополнительного наказания генералу назначен штраф в размере 600 тысяч рублей и лишение воинского звания «генерал-лейтенант запаса». Сергей Милейко был задержан 21 октября 2020 года, но отпущен под обязательство о явке. 18 декабря 2020 года его арестовали.

