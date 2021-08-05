ФСБ изъяла 48 миллионов рублей у фигуранта дела об афере с беспилотниками

Вахитовский суд Казани по ходатайству ФСБ решил изъять 48 миллионов рублей у фигуранта уголовного дела об афере при производстве беспилотников «Орлан». Об этом «Татар-информ» сообщили в суде.

Денежные средства были найдены спецслужбами в багаже у замглавы компании «СТД-Радикас» Андрея Полошкова при личном досмотре. Он не смог объяснить их происхождение и предназначение. Против бизнесмена было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, крупная сумма наличности появилась у Полошкова после аферы с поставкой запчастей для беспилотников по госконтрактам общей стоимостью полмиллиарда рублей.