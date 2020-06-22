Задержанный студент раскрыл причины запуска дрона над крышей здания ФСБ

Задержанный за запуск дрона возле здания ФСБ в Москве раскрыл причины своего поступка. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По словам молодого человека, якобы три недели назад его приятель играл в теннис и забросил мяч на крышу дома в Большом Кисельном переулке неподалеку от здания ФСБ. Студент утверждает, что дрон запускал в том районе, а на камеру беспилотника попал лишь краешек ведомства.

Ранее 22 июня сообщалось о задержании студента первого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма после того, как он запустил дрон возле здания ведомства на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Сотрудники ФСБ передали его полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»).

Дрон изъят, а затем выдан хозяину на ответственное хранение.

19 декабря 2019 года 39-летний житель Московской области Евгений Манюров совершил вооруженное нападение на здание ФСБ на улице Большая Лубянка. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

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