Студент запустил дрон возле здания ФСБ в Москве и был задержан

Сотрудники ФСБ задержали студента после того, как он запустил дрон возле здания ведомства на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Беспилотный летательный аппарат пролетел над строениями до Большого Кисельного переулка. Задержанный является студентом первого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Сотрудники ФСБ передали его полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»).

Дрон изъят и выдан хозяину на ответственное хранение.

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